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14.02.20 13:21

Росія перекинула на окупований Донбас спецпризначенців ГРУ, їхня "робота" призводить до зростання втрат серед найманців РФ, - розвідка

ГУР Міноборони України повідомляє про посилення російсько-окупаційним командуванням передових підрозділів з’єднань і частин 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) АК за рахунок особового складу військ спеціального призначення ГРУ ГШ ЗС РФ, що протягом лютого прибув з території Росії через неконтрольовані Україною ділянки кордону.

Росія перекинула на окупований Донбас спецпризначенців ГРУ, їхня "робота" призводить до зростання втрат серед найманців РФ, - розвідка

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.

Як повідомляють в українській розвідці, зазначені військовослужбовці залучаються до виконання завдань у складі снайперських пар, переодягнувшись у військову форму т. зв. "республіканської гвардії ДНР".

"Водночас відсутність взаємодії між прибулими російськими спецпризначенцями та найманцями з передових підрозділів окупаційних військ призвела до зростання втрат серед останніх.

Так, унаслідок ведення російськими снайперами "дружнього вогню" зросла кількість випадків поранень особового складу в 1 АК ЗС РФ", - йдеться в повідомленні.

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