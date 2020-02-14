Гладковський через суд хоче скасувати рішення НАЗК про результати перевірки його е-декларацій

Про це повідомляє пресслужба суду, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що позивач просить суд визнати протиправними та скасувати рішення НАЗК про результати повної перевірки його декларацій за 2015 (виправленої) і 2016 рік.

"Серед інших вимог позову – скасувати рішення НАЗК, яким було затверджено обґрунтований висновок щодо виявлення ознак правопорушення, пов’язаного із корупцією, та направлено рішення про результати перевірки декларації Олега Гладковського за 2015 рік до Національного антикорупційного бюро України.", - йдеться в повідомленні пресслужби.

Зазначається, що питання про відкриття провадження в адміністративній справі вирішується.

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Нагадаємо, 25 лютого - 11 березня 2019 року проєкт "Наші гроші" оприлюднив у рамках чотирисерійного проєкту інформацію про корупційну схему закупівель у 2015-2017 роках бронетанкововими підприємствами держконцерну "Укроборонпром" у рамках програми імпортозаміщення контрабандних комплектуючих із РФ через фіктивні фірми-"прокладки", включно з ТОВ "Оптимумспецдеталь". Автори розслідування стверджують, що до корупційних операцій причетні перший заступник секретаря РНБО України Гладковський, екскерівник "Укрспецекспорту" та голова держконцерну "Укроборонпром" Павло Букін, а також директори підприємств та інші посадові особи держконцерну.

Гладковського звільнили з посади першого заступника секретаря РНБО згідно з указом президента 4 березня з метою забезпечення об'єктивного розслідування інформації проєкту "Наші гроші" Bihus.info, що набула широкого суспільного та політичного резонансу.

17 жовтня Гладковського затримали співробітники НАБУ після спроби виїхати з країни. Як повідомили в НАБУ, його затримано за підозрою в зловживанні службовим становищем.

18 жовтня Гладковському оголосили підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) і ст. 366-1 (декларування недостовірної інформації) Кримінального кодексу України.

19 жовтня Вищий антикорупційний суд ухвалив рішення про взяття під варту на 60 днів Олега Гладковського з можливістю внесення застави в розмірі 10,6 млн гривень.

.21 жовтня за заарештованого колишнього заступника РНБО України Олега Гладковського внесли заставу в розмірі 10,6 млн гривень.

Того ж дня він покинув Лук'янівське СІЗО Києва, де утримувався під вартою за рішенням суду.