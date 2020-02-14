Заважав тренуватися: відвідувач одного зі спортклубів Києва відкрив стрілянину по опоненту, а потім зник

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба відділу комунікації поліції Києва.

До чергової частини Солом’янського управління поліції надійшла інформація про стрілянину в спортзалі на вулиці Металістів. За вказаною адресою негайно виїхала слідчо-оперативна група та лікарі.

Прибувши на місце, поліцейські з’ясували, що між двома чоловіками виник конфлікт через те, що один нібито перешкоджав тренуванню іншому. У ході суперечки один із відвідувачів дістав пістолет, кілька разів вистрілив в опонента та втік.

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Потерпілому – 28-річному місцевому мешканцю, лікарі надали необхідну медичну допомогу на місці. Слідчі Солом’янського управління поліції розпочали кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України, яка передбачає до семи років тюремного ув’язнення.

Зусилля правоохоронців спрямовані на встановлення усіх обставин інциденту, а також на розшук та затримання правопорушника.