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14.02.20 14:05

Державну фіскальну службу очолив Сергій Солодченко

Кабінет міністрів призначив тимчасовим виконувачем обов'язків голови Державної фіскальної служби України Сергія Солодченка.

Державну фіскальну службу очолив Сергій Солодченко

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в розпорядженнях Кабміну.

"Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження Кабінету Міністрів України від 17 липня 2019 р. № 556 "Про тимчасове покладення виконання обов’язків Голови Державної фіскальної служби України на Гутенка Д. В.", - йдеться в розпорядженні Кабміну №107-р від 12 лютого.

"Покласти тимчасово виконання обов’язків Голови Державної фіскальної служби України на начальника Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України Солодченка Сергія Вікторовича", - зазначено в розпорядженні Кабміну №108-р також від 12 лютого.

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За даними ДФС, полковник податкової міліції Солодченко - начальник Головного слідчого управління фінансових розслідувань ДФС України.

Солодченко народився 1975 року в Луганській області. Після закінчення в 1998 році Луганського інституту внутрішніх справ МВС України, до 2002 року проходив службу в органах внутрішніх справ. У податковій міліції працює з 2002 року. З квітня 2018 року - начальник Головного слідчого управління фінансових розслідувань ДФС України.

Нагадаємо, Гутенко Денис Вікторович виконував обов'язки глави ДФС із 23 липня 2019 року.

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