ДБР оголосило про підозру харківському патрульному, який під час переслідування поранив чоловіка

Про це повідомляє пресслужба ДБР, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що поліцейському оголосили підозру за перевищення влади або службових повноважень, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 3 ст. 365 Кримінального кодексу України).

У разі доведення вини поліцейському загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 7 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.

Нагадаємо, 13 лютого патрульного поліцейського затримали в Харкові після того, як під час переслідування він підстрелив пасажира автомобіля, який переслідував через водіння в нетверезому стані.

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