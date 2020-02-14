Екснардепка Пташник балотуватиметься від "ЄС" до Ради у 179 окрузі на Харківщині

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на сторінці в мережі Fаcebook повідомила нардепка Ірина Фріз.

Після подання документів у ЦВК Вікторія Пташник заявила, що команда "Європейської Солідарності" систематично відстоює національні інтереси України і саме тому вона обрала цю команду.

"Я не можу спокійно спостерігати, як крок за кроком здають інтереси держави, як руйнуються державні інституції, як Україна послаблює свої позиції на міжнародній арені. Впевнена, що зараз парламенту, як ніколи, потрібна справжня проукраїнська опозиція, здатна конструктивно контролювати владу, захистити державність України та боротися з несправедливістю! Тому я йду на довибори до ВРУ в 179 виборчому окрузі (Харківська область) разом з командою "Європейська Солідарність", які відбудуться 15 березня", - заявила Вікторія Пташник.

Також Ірина Фріз додала, що команда "Європейської Солідарності" підтримує кандидата як людину, яка завжди відстоювала державну позицію.

"Вікторія Пташник висувається від "Європейської Солідарності" в 179 окрузі. Для нашої команди це дуже важливо, адже саме такі політики, як Вікторія, щиро завжди відстоювали ідеали та цінності верховенства права, свободи громадян, європейський та євроатлантичний вектор розвитку України", - зазначила нардепка.

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