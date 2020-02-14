Встановлено особи українців, які загинули в ДТП під Псковом, - ОДА

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресслужби Закарпатської обласної державної адміністрації.

"Мікроавтобус української реєстрації, в якому їхали закарпатці, зіштовхнувся із вантажівкою. У аварії загинули семеро пасажирів та водій мікроавтобусу – усі громадяни України. Один із пасажирів, мешканець м. Рахів, вижив і перебуває наразі в лікарні", - йдеться в повідомленні.

За інформацією Генерального консульства України в Санкт-Петербурзі, в аварії загинули:

- чоловік 1963 року народження із с. С.Водяне Рахівського району;

- двоє чоловіків 1964 року народження із с. Діброва Тячівського району та с. В.Водяне Рахівського району;

- жінка 1972 року народження із с. Великий Бичків Рахівського району;

- двоє чоловіків 1981 року народження із с. Тересва Тячівського району та с. Вільховатий Рахівського району;

- двоє чоловіків із с. Ясіня Рахівського району –1987-го та 1998 років народження.

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Слідчим відділом міськвідділу МВС РФ порушено кримінальну справу за фактом ДТП.

"Закарпатська обласна державна адміністрація висловлює глибокі співчуття рідним і близьким загиблих у ДТП, яка сталася в Псковській області 13 лютого", - йдеться в повідомленні.