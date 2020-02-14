Геращенко відвідав засудженого в Італії нацгвардійця Марківа, який передав українцям лист

Про це написав у Twitter міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, передає Цензор.НЕТ.
"За моїм дорученням Антон Геращенко відвідав у в'язниці нашого бійця В. Марківа і розповів, що робить Україна для його звільнення - зокрема, про зустріч президента з Папою Римським і владою Італії. Віталій передав лист - для кожного, хто підтримує його у боротьбі", - написав Аваков.
Марків у листі написав:
"Дорогі українці! Хочу висловити величезну подяку за вашу підтримку. Я обов'язково вистою і ми переможемо!"
Нагадаємо, 12 липня італійський суд визнав службовця Національної гвардії України Віталія Марківа винним у смерті італійського журналіста Андреа Роккеллі в 2014 році. Марківа засуджено до ув'язнення терміном 24 роки. Сторона звинувачення просила визнати Віталія Марківа винним і засудити його до 17 років ув'язнення. Однак адвокати Марківа вимагали звільнення українця за браком доказів.