Для 1300 кримінальних проваджень ДБР не призначено керівників, у сотнях справ немає прокурорів, - Бутусов. ДОКУМЕНТ

Про це на сторінці в мережі Facebook повідомив головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

У розпорядженні Цензор.НЕТ з'явився лист глави Державного бюро розслідувань Ірини Венедиктової до генпрокурора Руслана Рябошапки.

"Виявляється, з 15 000 кримінальних проваджень ДБР, для 1 300 не призначено процесуальних керівників. Тобто терміни слідства проходять, розслідування паралізовані - сотні справ просто не мають прокурорів", - повідомляє журналіст.

Бутусов зазначає, що по суті це означає, що в даний час Генеральна Прокуратура обмежено дієздатна.

"Про яку справедливість і боротьбу зі злочинністю може йти мова, якщо прокуратура не здатна виконувати базові функції? Силові структури мають бути в центрі уваги влади, якщо таке положення допускається, значить, увага керівництва країни у сфері правосуддя працює неефективно", - підсумував Бутусов.

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