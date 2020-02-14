У День святого Валентина планують одружитися близько 2 тис. пар, - Мін'юст

Про це повідомила пресслужба Міністерства юстиції, передає Цензор.НЕТ.

"Очікуємо, що близько 2000 пар з'єднає долі на Валентинів день. Наші працівники відділів ДРАЦС по всій Україні роблять все можливе, щоб зробити свято молодят по-справжньому незабутнім", - зазначили в Мін'юсті.

У міністерстві також повідомили, що у Валентинів день усі закохані, навіть вночі, зможуть подати до відділу держреєстрації заяву про реєстрацію шлюбу і зареєструвати шлюб, якщо він призначений у вищевказаний день з 08.00 до 24.00.

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