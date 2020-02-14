У Мюнхені Україні пропонують химеру, а не мирний план, - Яценюк

Таку думку висловив прем'єр-міністр України 2014-2016 років, лідер партії "Народний фронт" Арсеній Яценюк на своїй сторінці в Facebook, повідомляє Цензор.НЕТ.

"План активно підхопила російська преса. Пишуть, що документ підготувала "група лідерів з питань євроатлантичної безпеки", куди увійшли діячі зі Сполучених Штатів, Європи і Росії. В анотації згадують імена генерала Брідлава, керівника Мюнхенської безпекової конференції, посла Ішінгера, а також колишнього міністра закордонних справ Росії Іванова та інших", - зазначив Арсеній Яценюк.

"Нехай не введуть нікого в оману окремі авторитетні імена з цього переліку, ані запропоновані ідеї. Документ "міжнародних експертів" про 12 кроків до миру "на Донбасі" - це химера", - підкреслив він.

Читайте також: "Політичне рішення має ключове значення": опубліковано підготовлену за участю РФ заяву Мюнхенської конференції з "12 кроками до миру на Донбасі"

Лідер "Народного фронту" пояснив, що причина такої оцінки - очевидна. У документі міститься набір багатьох різних рекомендацій. Але найважливішої ідеї нема - вивести російські війська та окупаційну адміністрацію з території України і повернути контроль за нашим державним кордоном". "Тому цей порив - порожній. А порожнечу не слід серйозно розглядати", - підкреслив Арсеній Яценюк.

"Але з усією серйозністю треба поставитися до двох тез цього "документа". Вони все пояснюють. Т.зв. "крок восьмий" передбачає скласти дорожню карту для відміни санкцій з Росії. А т.зв. "крок дванадцятий" радить запустити в Україні "новий національний діалог з питань ідентичності" за участю всіх сусідів України", - додав він.

"Ці поради означають:"Нам пропонують прийняти умови Росії, заплатити за них, на основі нашого власного виконання цих умов - скасувати санкції з агресора, а потім замість нашого народу побудувати нам "настоящую Украину". Не вдасться", - заявив Арсеній Яценюк.

Як повідомлялося раніше, на Мюнхенській конференції з безпеки запропонували 12 кроків для досягнення миру в Україні. Відповідний документ опубліковано на сайті міжнародного форуму. У документі наголошується, що в його розробці брали участь троє українських експертів: Василь Філіпчук, Олександр Чалий і Олексій Семеній. Їхня роль у цій роботі в документі не уточнюється.