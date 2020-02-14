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14.02.20 19:13

Справу судді з Сум, який упіймався на хабарі 2 тис. дол., направлено в Антикорупційний суд, - САП

У п'ятницю, 14 лютого, прокурори САП за матеріалами досудового розслідування детективів НАБУ направили до суду обвинувальний акт за обвинуваченням судді Зарічного районного суду м. Суми в отриманні 2 тис. дол. хабаря.

Справу судді з Сум, який упіймався на хабарі 2 тис. дол., направлено в Антикорупційний суд, - САП

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу САП.

Під час досудового розслідування встановлено, що вказаний суддя вимагав хабар за винесення рішення у двох справах про адміністративні правопорушення і непритягнення до відповідальності.

В ході обшуків, проведених 7 листопада 2019 року на підставі постанов слідчого судді Вищого антикорупційного суду, правоохоронці виявили та вилучили грошові кошти, отримані суддею як хабар.

На сьогодні досудове розслідування у справі завершено. Обвинувальний акт за ч. 3 ст. 368 КК України направлено до Вищого антикорупційного суду для розгляду по суті.

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