Справу судді з Сум, який упіймався на хабарі 2 тис. дол., направлено в Антикорупційний суд, - САП

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу САП.

Під час досудового розслідування встановлено, що вказаний суддя вимагав хабар за винесення рішення у двох справах про адміністративні правопорушення і непритягнення до відповідальності.

В ході обшуків, проведених 7 листопада 2019 року на підставі постанов слідчого судді Вищого антикорупційного суду, правоохоронці виявили та вилучили грошові кошти, отримані суддею як хабар.

На сьогодні досудове розслідування у справі завершено. Обвинувальний акт за ч. 3 ст. 368 КК України направлено до Вищого антикорупційного суду для розгляду по суті.

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