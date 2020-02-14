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14.02.20 16:52

Найманця РФ, причетного до обстрілу Щастя, оголошено в розшук, - СБУ

Слідчі Служби безпеки України, залучені до операції Об'єднаних сил, за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора отримали дозвіл на затримання і оголосили в розшук найманця незаконних збройних формувань.

Найманця РФ, причетного до обстрілу Щастя, оголошено в розшук, - СБУ

Про це на сторінці в мережі Facebook повідомляє ГУ СБУ в Донецькій і Луганській областях, інформує Цензор.НЕТ.

Контррозвідка встановила, що житель Львівської області брав активну участь у бойових діях проти сил антитерористичної операції. Задокументовано, що в серпні 2016 з позицій тимчасово окупованого селища Весела Гора терорист спільно з іншими учасниками угруповання обстріляв з артилерії територію міста Щастя.

Фігуранту заочно повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 258-3 (участь у терористичній групі чи терористичній організації) і ч. 2 ст. 438 (порушення законів і звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

Тривають невідкладні слідчі дії.

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Найманця РФ, причетного до обстрілу Щастя, оголошено в розшук, - СБУ 01

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