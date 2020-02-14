Цензор.НЕТ

Меню |Новини України та світу Повна версія UKRUEN
14.02.20 17:06

П'ять країн наполягають на передачі Іраном чорних скриньок літака МАУ до Франції, - МЗС Канади

Влада Канади, України, Афганістану, Великої Британії та Швеції наполягає на передачі Іраном чорних ящиків збитого українського літака "МАУ" до Франції.

П'ять країн наполягають на передачі Іраном чорних скриньок літака МАУ до Франції, - МЗС Канади

Про це заявив міністр закордонних справ Канади Франсуа-Філіп Шампань у Twitter, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, 14 лютого він передав це главі МЗС Ірану Мохаммад Джаваду Заріфі під час зустрічі на полях Мюнхенської конференції з безпеки.

"Міністри обговорили ситуацію з розшифровкою чорних ящиків рейсу PS752. Країни-члени Міжнародної координаційної групи як і раніше вважають, що Іран має використати можливості Франції, яка володіє необхідними технічними засобами для проведення цієї роботи", - сказано в повідомленні МЗС Канади.

Читайте також: Канада, Афганістан, Велика Британія, Швеція і Україна вимагають в Ірану надати чорні ящики збитого літака МАУ

Дивитися коментарі → ← Назад до рубрики
© 2004—2020, "Цензор.НЕТ"
Повна версія сайту
bigmir)net TOP 100