П'ять країн наполягають на передачі Іраном чорних скриньок літака МАУ до Франції, - МЗС Канади

Про це заявив міністр закордонних справ Канади Франсуа-Філіп Шампань у Twitter, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, 14 лютого він передав це главі МЗС Ірану Мохаммад Джаваду Заріфі під час зустрічі на полях Мюнхенської конференції з безпеки.

"Міністри обговорили ситуацію з розшифровкою чорних ящиків рейсу PS752. Країни-члени Міжнародної координаційної групи як і раніше вважають, що Іран має використати можливості Франції, яка володіє необхідними технічними засобами для проведення цієї роботи", - сказано в повідомленні МЗС Канади.

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