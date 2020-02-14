ЄС закликав Росію повернутися до складу спільного з Україною СЦКК на Донбасі

Про це йдеться у заяві ЄС щодо триваючої агресії Росії проти України та незаконної окупації Криму, оприлюдненій на засіданні Постійної ради ОБСЄ у Відні, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми повторюємо наш заклик до Росії повернутися до СЦКК. Ми занепокоєні присутністю членів збройних формувань, які носять пов'язки з написом "СЦКК", на ділянках розведення. Ми також закликаємо Росію використати свій великий вплив, який вона має на підтримувані нею збройні формування, для повного виконання зобов'язань, узгоджених на "нормандському" саміті", - зазначається у заяві.

Також в Євросоюзі закликали сторони конфлікту на Донбасі дотримуватися досягнутої в рамках Тристоронньої контактної групи домовленості про розведення сил: "Рамкове рішення ТКГ про розведення від вересня 2016 року має виконуватися".

Нагадуємо, Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ в Україні у своїх звітах регулярно повідомляє про незаконну присутність бойовиків російських збройних формувань з нарукавними пов'язками з написом "СЦКК" на існуючих ділянках розведення сил.

У грудні 2017 року офіцери збройних сил РФ в односторонньому порядку вийшли зі складу Спільного центру контролю та координації, після чого вони залишили Україну. Інформації про повернення цих російських офіцерів, які перебували на Донбасі офіційно, не було. Відтоді діяла лише українська сторона СЦКК.

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