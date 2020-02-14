Тільки 12% українців вважають, що події в країні рухаються в правильному напрямку, - SOCIS

Такі дані соціологічного опитування, яке оприлюднив Центр SOCIS.

Згідно з даними опитування, 33,2% українців вважають, що події в державі рухаються в неправильному напрямку, 51,6% - в чомусь у правильному, а в чомусь у неправильному.

Електоральні настрої українців щодо парламентських політичних сил розподілилися таким чином: якби вибори до Верховної Ради відбувались наступної неділі, то 30,1% респондентів проголосували б за партію "Слуга народу". На другому місці - партія "Європейська Солідарність", за яку готові проголосувати 10,1% опитаних. За партію "Опозиційна платформа за життя" готові проголосувати 10% опитаних. За ВО "Батьківщина" - 8,1%. За партію "Голос" - 2,5%.

Дослідження проводилося з 1 по 10 лютого 2020 року методом стандартизованого інтерв'ю "face-to-face". Всього було опитано 2000 респондентів. Статистична похибка дослідження 2,1%.

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