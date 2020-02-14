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14.02.20 17:28

Українська делегація в Мюнхені не зустрічатиметься з росіянами, - Загороднюк

Міністр оборони України Андрій Загороднюк відкинув можливість зустрічі з представниками Міноборони Росії "на полях" Мюнхенської конференції з безпеки.

Українська делегація в Мюнхені не зустрічатиметься з росіянами, - Загороднюк

Про це він сказав у розмові з журналістами, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Новости Донбасса".

"Ми ні в якому разі не зустрічатимемося з представниками Росії ... Ми з Росією не зустрічаємося на дипломатичному рівні - як міністерство оборони з міністерством оборони", - підкреслив Загороднюк.

Міністр зазначив, що на конференції в Мюнхені у нього заплановано зустрічі з міністрами оборони інших країн.

Мюнхенська конференція з безпеки починається 14 лютого. У суботу, 15 лютого, на ній виступить президент Володимир Зеленський.

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