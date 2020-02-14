Прокуратура оголосила про підозру російським слідчим через затримання Чийгоза в 2014 році

Про це сказано в повідомленні пресслужби Прокуратури АРК, передає Цензор.НЕТ.
Повідомляється, що в межах "кримінальної справи", виконуючи вказівки кураторів із Росії та окупаційної влади, "слідчі" здійснили незаконне затримання одного з керівників Меджлісу кримськотатарського народу, пред'явлено звинувачення, ініційовано перед незаконно створеним судом питання про обрання, а відтак неодноразово - щодо продовження запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою.
"Слідство" окупаційними правоохоронцями проводилося однобічно, а докази збиралися з єдиною метою - незаконно звинуватити людину в злочині, якого вона не скоювала", - сказано в повідомленні.
Зазначається, що російськими слідчими було складено обвинувальний акт, який згодом було затверджено російським прокурором і направлено для розгляду до підконтрольного Росії суду.