Українці, поляки, в'єтнамці і китайці вивели з Польщі 2 млрд євро, отримані шляхом ухилення від сплати податків

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу відомства.

Група діяла як мінімум з 2016 року. У злочинну мережу входили, за даними слідства, 26 фірм, якими управляли громадяни України, Польщі, Китаю та В'єтнаму.

Всього вони змогли вивести за кордон як мінімум 8,6 млрд злотих (близько 2 млрд євро. - Ред.). Ці кошти були отримані в результаті ухилення від сплати податків. До Національного реєстру компанії або надавали фінансові звіти з фальшивими даними, або не надавали їх зовсім.

Серед затриманих - голова державної платіжної установи і п'ять осіб, які управляють компанією.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Понад 13 тис. українців нелегально працювали в Польщі в 2019 році