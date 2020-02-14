Державна регуляторна служба не погодила підвищення плати за проходження шлюзів

Про це йдеться в рішенні відомства, розміщеному на його офіційному сайті, передає uaprom.

У рішенні Держрегслужби сказано, що в грудні 2019 року Кабмін затвердив план дій з дерегуляції господарської діяльності та поліпшення бізнес-клімату (№1413-р від 4.12.19). У цьому документі є пункт №115 про необхідність скасувати плату за шлюзування суден і зобов'язати гідроенергетичні електростанції утримувати шлюзове господарство. Проєкт відповідного рішення мало підготувати Міністерство інфраструктури, яке й ініціювало підвищення плати.

Питання утримання шлюзів гідроелектростанціями також передбачене в проєкті Закону "Про внутрішній водний транспорт" (від 17.01.20), який вже погоджений Мінінфраструктури і на сьогодні проходить розгляд у Комітеті Верховної Ради з питань транспорту та інфраструктури.

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Крім того, в Держрегслужбі зазначили, що поданий розробником аналіз регуляторного впливу не є достатньо інформативним. Підвищення плати за шлюзування пояснюється необхідністю забезпечити фінансування ДП "Укрводшлях", яке, за даними заявника, не в змозі самостійно забезпечити підтримку і ремонти шлюзів.

При цьому Держрегслужба звернула увагу на те, що планові витрати "Укрводшляху" на підтримку шлюзів у безпечному для експлуатації стані в 2019 році сягнули 97,5 млн грн. При цьому МІУ була затверджена бюджетна програма фінансування дій із капітального ремонту судноплавних шлюзів на суму 124,3 млн грн. При цьому рівень виконання ремонтних робіт, передбачених програмою, становив 27,4%.

З огляду на це, Держрегслужба запропонувала заявникові розглянути також можливість вирішити проблему не тільки за рахунок підвищення тарифу, а й за рахунок забезпечення ефективного менеджменту підприємства, скорочення витрат, впровадження системи контролю.