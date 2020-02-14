Штайнмаєр: Росія перетворила військову силу і насильницьке перекроювання кордонів у Європі в політичний інструмент

Про це він сказав у своєму виступі на відкритті 56-ї Мюнхенської конференції з безпеки 14 лютого, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Росія, правомірно чи неправомірно ображена і відчужена, не тільки анексувала Крим і повністю ігнорувала міжнародне право. Вона перетворила військову силу і насильницьке перекроювання кордонів на європейському континенті на політичні інструменти. Результатом цього є невизначеність і непередбачуваність, конфронтація і втрата довіри", - заявив Штайнмаєр.

Президент Німеччини зазначив, що міжнародне право має насамперед захищати малі країни. Але сьогодні "сильні роблять все, що хочуть, а слабкі страждають". Він зазначив, що сильні держави не дотримуються правил, вони вже не є гарантами безпеки.

"Таке мислення і такі дії шкодять нам всім. Це відкидає нас до тієї епохи, в якій кожен прагнув забезпечити власну безпеку за рахунок інших. У цьому сценарії безпека одного - це незахищеність іншого", - заявив президент ФРН.

Конференція відбувається 14-16 лютого за участю близько 40 глав держав і урядів, більш ніж 100 міністрів оборони та закордонних справ.

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