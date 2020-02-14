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14.02.20 18:43

Від початку доби 14 лютого ворог 9 разів порушив перемир'я, втрат немає, - штаб ООС

Впродовж цієї доби збройні формування Російської Федерації 9 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстрілював наші позиції з заборонених мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм і 82 мм, а також із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і іншої стрілецької зброї.

Від початку доби 14 лютого ворог 9 разів порушив перемир'я, втрат немає, - штаб ООС

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресцентрі штабу ООС.

У вечірньому зведенні зазначається: "В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник двічі обстріляв наші позиції, а саме:

Сім ворожих обстрілів було зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", а саме:

Сьогодні, 14 лютого, в результаті ворожих обстрілів втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає".

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