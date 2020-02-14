Кремль озвучив свою версію розмови Зеленського і Путіна: "Путін прямо поставив запитання - чи має намір Київ реально виконувати мінські домовленості"

Відповідне повідомлення опубліковано на сайті президента РФ, інформує Цензор.НЕТ. Російська агресія і окупація частини території України названі в повідомленні "внутрішньоукраїнським конфліктом".

"У зв'язку з відомими висловлюваннями представників українського керівництва Володимир Путін прямо поставив запитання - чи має намір Київ реально виконувати мінські домовленості", - сказано в повідомленні.

У Кремлі зазначили, що під час розмови були порушені питання підтримки стійкого режиму припинення вогню, подальшого розведення сил і засобів на лінії зіткнення і робіт із розмінування.

"У контексті майбутнього 75-річчя Великої Перемоги з російської сторони підкреслять внесок усіх народів СРСР у розгром нацистської Німеччини та вказано на неприпустимість спотворення історичної правди про події Другої світової війни", - додали в пресслужбі.

Раніше про телефонну розмову Зеленського і Путіна повідомив Офіс президента. У повідомленні ОП було сказано, що сторони обговорювали обмін утримуваними особами та підготовку до наступної зустрічі в "нормандському форматі".

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Нагадаємо, перший раз телефонна розмова між Зеленським і Путіним відбулася 11 липня 2019 року. Потім 7 серпня Зеленський розмовляв з президентом РФ Володимиром Путіним, щоб обговорити смерть 4 українських воїнів на Донбасі внаслідок обстрілу з боку найманців РФ. 7 вересня Зеленський знову говорив із Путіним телефоном. 25 листопада Зеленський також провів телефонну розмову з Путіним - розмова стосувалася повернення Росією українських кораблів і газових переговорів у тристоронньому форматі. 31 грудня Зеленський і Путін телефоном обмінялися привітаннями і домовилися про узгодження нових списків на обмін.