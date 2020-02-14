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14.02.20 19:33

З сайту Мюнхенської конференції видалили текст доповіді щодо України

Доповідь "12 кроків для більшої безпеки України і Євро-Атлантичного регіону", підготовлений групою європейських, російських і українських експертів, більше недоступний на сайті Мюнхенської конференції.

З сайту Мюнхенської конференції видалили текст доповіді щодо України

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Документ містив пропозиції щодо вирішення українсько-російського конфлікту і пізніше зазнав критики з боку експертів Атлантичної Ради, які назвали його таким, що представляє "російську точку зору".

У ньому не було згадок про напад Росії на Україну. Замість цього стверджувалося, що "конфлікт в і навколо України" став наслідком "катастрофічних прорахунків", і як реакція на нього пропонувалися кроки для "завершення конфлікту на Донбасі і створення перспектив для конструктивного діалогу, зокрема щодо Криму".

Автори документа пропонували кроки, які передбачають поступове зняття санкцій з Росії і запуск всеукраїнського загальнонаціонального діалогу щодо визначення нової ідентичності України, який врахує погляд сусідів України, включаючи Росію.

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