Доповідь, видалена з сайту Мюнхенської конференції з безпеки, не відображала офіційну позицію України, - МЗС

Про це сказано в коментарі МЗС України, що надійшов у розпорядження агентства "Інтерфакс-Україна", інформує Цензор.НЕТ.

"Тези, що містяться у цьому документі, не відповідають офіційній позиції Української держави", - наголосили в МЗС.

Відомство зазначає, що цей документ підготовила неурядова організація Euro-Atlantic Security Leadership Group.

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"Це приватна ініціатива групи політиків і експертів, небайдужих до питань міжнародної безпеки та ситуації з безпеки в Україні, зокрема збройної агресії РФ проти нашої держави", - пояснили в українському зовнішньополітичному відомстві.

Крім того, міністерство звертає увагу на те, що керівництво Мюнхенської конференції з безпеки також не визнає цей матеріал офіційним документом конференції, а текст документа було вилучено з офіційного сайту конференції.

Доповідь "12 кроків для більшої безпеки України і Євро-Атлантичного регіону" був опублікований у п'ятницю, 14 лютого на сайті Мюнхенської конференції з безпеки.

У ньому не було згадок про напад Росії на Україну. Замість цього стверджувалося, що "конфлікт в і навколо України" став наслідком "катастрофічних прорахунків", і як реакція на нього пропонувалися кроки для "завершення конфлікту на Донбасі і створення перспектив для конструктивного діалогу, зокрема щодо Криму".

На даний момент документ вже видалили з сайту.