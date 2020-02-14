Зеленський залишається лідером електоральних симпатій українців, Порошенко - другий, - лютневе дослідження центру "Соціс"

Як передає Цензор.НЕТ, про це свідчать результати опитування, проведеного центром "Соціс".

Якби вибори проводилися наступної неділі, за Зеленського проголосувало б 38,4%, за п'ятого президента Петра Порошенка - 9,6%, нардепові від партії "Опозиційна платформа - За життя" Юрію Бойку віддали б перевагу 9.3%.

За лідера партії "Батьківщини" Юлію Тимошенко проголосували б 7,5%, за лідера партії "Сила і честь" Ігоря Смєшка - 3,9%.

Не брали б участі у виборах 13,3% опитаних, відмовилися відповідати 7,8%.

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Якби в опитаних центром "Соціс" була можливість знову проголосувати в другому турі виборів президента, то за Зеленського проголосували б 47,9%, за Порошенка - 15,8%.

Результати опитування свідчать, що рівень підтримки Порошенка респондентами не змінився порівняно з голосуванням у квітні 2019 року, а Зеленського підтримує на 13,2 процентного пункту менше.

Соціологічне дослідження проводилося з 1 по 10 лютого методом формалізованого інтерв'ю за місцем проживання респондентів. Опитано 2000 осіб віком від 18 років. Похибка вибірки не перевищує 2,1%.





