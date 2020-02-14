На Мюнхенській конференції з безпеки спробують підготувати базу для нової зустрічі "нормандської четвірки", - Маас

Про це повідомив глава МЗС ФРН Гайко Маас, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Тут у Мюнхені ми будемо говорити з колегами з Парижа, Москви, Києва, щоб створити передумови для нової зустрічі в "нормандському форматі" в Берліні", - сказав Маас у п'ятницю, виступаючи на Мюнхенській конференції з безпеки.

Він зазначив, що Німеччина і Франція багато років працюють над пошуком мирного вирішення для України.

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"Але основним питанням цього конфлікту, як і багатьох інших, залишається питання: чи справді всі сторони готові залишити позаду логіку геополітичного впливу. Замість цього ми маємо працювати разом над спільною європейською структурою безпеки, яка функціонує на основі міжнародного права", - підкреслив Маас.

Раніше про можливість зустрічі в Мюнхені "нормандських міністрів" говорив глава українського МЗС Вадим Пристайко.