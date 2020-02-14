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14.02.20 23:00

У Запорізькій області затримали підполковника ДСНС, який торгував вогнепальною зброєю, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

У Запорізькій області правоохоронці затримали підполковника ГУ Державної служби з надзвичайних ситуацій, який займався збутом вогнепальної зброї.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент внутрішньої безпеки Національної поліції.

У Запорізькій області затримали підполковника ДСНС, який торгував вогнепальною зброєю, - Нацполіція 01

Встановлено, що начальник районного сектора ГУ ДСНС у Запорізькій області, 47-річний підполковник займається продажем вогнепальної зброї та боєприпасів до неї. За цим фактом було розпочато кримінальне провадження за ч.1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами та/або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

Співробітники поліції задокументували факт злочинної діяльності чиновника під час контрольної закупівлі. За 15 тис. гривень було придбано револьвер системи "Наган" без серійного номера. За висновком експертизи, револьвер є переробленою короткоствольною нарізною вогнепальною зброєю і придатний до здійснення пострілів бойовими патронами.

У Запорізькій області затримали підполковника ДСНС, який торгував вогнепальною зброєю, - Нацполіція 02

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У Запорізькій області затримали підполковника ДСНС, який торгував вогнепальною зброєю, - Нацполіція 03
У Запорізькій області затримали підполковника ДСНС, який торгував вогнепальною зброєю, - Нацполіція 04

Правоохоронці провели обшуки за місцем служби підполковника ДСНС і його проживання. Виявлено та вилучено значну кількість стрілецької вогнепальної зброї, боєприпасів до неї та комплектуючих частин. Крім цього, у службовому кабінеті чиновника-рятувальника виявили мобільні телефони, які він використовував для зв'язку з "клієнтами".

У Запорізькій області затримали підполковника ДСНС, який торгував вогнепальною зброєю, - Нацполіція 05

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У Запорізькій області затримали підполковника ДСНС, який торгував вогнепальною зброєю, - Нацполіція 06

У Запорізькій області затримали підполковника ДСНС, який торгував вогнепальною зброєю, - Нацполіція 07
У Запорізькій області затримали підполковника ДСНС, який торгував вогнепальною зброєю, - Нацполіція 08

Зараз фігуранту оголошено про підозру за ч.1 ст.263 Кримінального кодексу України і готується подання до суду про обрання йому запобіжного заходу. Торговець зброєю може провести за ґратами від 3 до 7 років.

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