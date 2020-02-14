Роботу станції метро "Майдан Незалежності" в Києві обмежать на рік

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Київського метрополітену.

Ремонт чотирьох ескалаторів почнеться з 18 лютого. Ремонтні роботи триватимуть до лютого наступного року.

"З 18 лютого почнуться роботи з ремонту ескалаторів (всі 4 по черзі) на станції "Майдан Незалежності", який триватиме до лютого 2021 року", - сказано в повідомленні.

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Зазначається, що на станції "Золоті ворота" в даний час проходить капітальний ремонт ескалаторів. Тому вранці в робочі дні з 8:10 до 9:20 станцію "Золоті ворота" закривають на вхід, а два робочі ескалатори нахилу піднімають пасажирів на вихід. В інший час станція працює в звичайному режимі. Пересадочний вузол "Золоті ворота" - "Театральна" працює у звичайному режимі.

За даними Київського метрополітену, всього в столичному метро працює 122 ескалатори.

"Планові капітальні ремонти (коли ескалатор повністю розбирається, перебирається, проводиться заміна зношених запчастин тощо) проводяться орієнтовно раз у 6-10 років після пробігу 150 тисяч км", - сказано в повідомленні.

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