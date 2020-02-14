Офіс Генпрокурора спростовує інформацію Цензор.НЕТ про нестачу процесуальних керівників у 1300 провадженнях

Про це сказано в повідомленні пресслужбы Офісу генерального прокурора, інформує Цензор.НЕТ.

"Останнім часом в окремих ЗМІ поширена інформація про нібито непризначення прокурорів у значній кількості кримінальних проваджень, розслідуваних слідчими Державного бюро розслідувань. Офіс Генерального прокурора вважає за необхідне повідомити, що ця інформація не відповідає дійсності", - сказано в повідомленні.

У пресслужбі стверджують, що відразу після запуску Офісу Генпрокурора було визначено групи прокурорів у кримінальному провадженні ДБР.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Щодо 1300 кримінальних проваджень ДБР не призначено керівників, у сотнях справ немає прокурорів, - Бутусов. ДОКУМЕНТ

"Зараз проблеми, пов'язаної з непризначенням процесуальних керівників, не існує", - сказано в повідомленні.

Раніше в розпорядженні Цензор.НЕТ опинився лист голови Державного бюро розслідувань Ірини Венедіктової до генпрокурора Руслана Рябошапки. У ньому сказано, що в 1300 кримінальних провадженнях, які розслідує ДБР, не призначено процесуальних керівників. Венедіктова в листі просить Рябошапку забезпечити своєчасне призначення процесуальних керівників з числа прокурорів Офісу генерального прокурора та інших підпорядкованих органів прокуратури.