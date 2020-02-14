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14.02.20 22:30

У Зеленського прийняли заяву українського політв'язня Яцкіна про включення на обмін, - Полозов

Офіс президента прийняв заяву українського політв'язня з Криму Івана Яцкіна про включення його до списку на обмін полоненими з Російською Федерацією.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив адвокат Микола Полозов на своїй сторінці в Facebook.

Адвокат сподівається, що рішення про включення Яцкіна в список на обмін буде прийнято найближчим часом.

Читайте також: Житель окупованого Криму, заарештований росіянами Яцкін, просить Зеленського включити його в списки на обмін, - адвокат Полозов

Яцкіна було затримано в анексованому Росією Криму в середині жовтня 2019 року й етаповано до Москви. У грудні суд продовжив йому термін арешту до березня. За цим звинуваченням Яцкіну загрожує до 20 років позбавлення волі.

Як передавав раніше Цензор.НЕТ житель анексованого Криму Іван Яцкін, заарештований за звинуваченням у шпигунстві, звернувся до президента України Володимира Зеленського з проханням про включення його в так званий "список обміну" з Росією.

У Зеленського прийняли заяву українського політвязня Яцкіна про включення на обмін, - Полозов 01

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