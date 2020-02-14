Схованку з протитанковими мінами виявлено біля Попасної на Луганщині, - СБУ. ФОТО

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

"Місце незаконного зберігання боєприпасів було обладнано в покинутій будівлі на околиці Попасної. Зі схованки співробітники СБУ вилучили дві бойові протитанкові міни ТМ-62М загальною вагою 14 кілограмів тротилу", - сказано в повідомленні.

Перевіряється інформація про ймовірну причетність бойовиків незаконних збройних формувань до облаштування схованки. Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

Читайте також: Поблизу лінії розмежування на Донбасі прикордонники виявили схованку з більш ніж 50 пострілами до гранатометів. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Виявлені міни було знешкоджено вибухотехніками ДСНС.