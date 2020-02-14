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14.02.20 22:39

Схованку з протитанковими мінами виявлено біля Попасної на Луганщині, - СБУ. ФОТО

Спільна група Служби безпеки України та підрозділів контрдиверсійної боротьби операції Об'єднаних сил виявила в Луганській області схованку з протитанковими мінами.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Схованку з протитанковими мінами виявлено біля Попасної на Луганщині, - СБУ 01

"Місце незаконного зберігання боєприпасів було обладнано в покинутій будівлі на околиці Попасної. Зі схованки співробітники СБУ вилучили дві бойові протитанкові міни ТМ-62М загальною вагою 14 кілограмів тротилу", - сказано в повідомленні.

Схованку з протитанковими мінами виявлено біля Попасної на Луганщині, - СБУ 02

Перевіряється інформація про ймовірну причетність бойовиків незаконних збройних формувань до облаштування схованки. Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

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Виявлені міни було знешкоджено вибухотехніками ДСНС.

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