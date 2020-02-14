Платіжка за газ у лютому буде значно менша, ніж у січні, - Гончарук

Про це прем'єр-міністр Олексій Гончарук заявив в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера", інформує Цензор.НЕТ.

Прем'єр-міністр нагадав, що уряду вдалося в грудні значно знизити ціну на тепло і газ для більшості українців.

"Чи збільшилась платіжка за січень порівняно з груднем? Це правда. Ми самі підтверджуємо, що порівняно з груднем місяцем за січень платіжка збільшилась, нажаль. Це спричинено об'єктивними факторами, наприклад, такими, як ціна на газ", — сказав Гончарук.

"Але в лютому місяці, тобто, в цьому місяці у людей знову платіжка зменшиться. Що, знову ж таки, є наслідком цінових коливань", — пообіцяв прем'єр.

За словами Гончарука, порівнювати потрібно "місяць з місяцем, січень з січнем".

"Коли ми говоримо про те, що нам цієї зими дійсно вдалося значно зменшити витрати для людей на тепло і на газ, ми говоримо про те, що з порівняно з минулою зимою такі витрати значно менші", — пояснив він.

"В січні ціна підросла порівняно з груднем. Але за лютий ціна також знизиться. І в підсумку за всю зиму люди значно менше заплатять і за тепло, і за газ, чого раніше не було", — підсумував Гончарук.

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