Ми хочемо, щоб деталі платіжки за газ було видно в додатку "Дія", - Ковалів

Про це в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" заявила заступниця голови Офісу президента Юлія Ковалів, інформує Цензор.НЕТ.

За її словами, це дозволить боротися з маніпуляціями монополістів-постачальників тепла.

"Коли тобі принесли платіжку за січень, на якій написали за січень 17 гривень, оця друга платіжка за газ, але заплатіть нам, будь ласка, за лютий теж 17, і отого людина в цій платіжці бачить вже 34, і каже - в мене більше стало. Отакими речима монополісти маніпулюють, і в таких речах треба з ними боротися", — сказала Ковалів.

За її словами, вже найближчим часом запрацює окремий сайт, на якому можна буде побачити структуру тарифу за тепло.

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"Ви знаєте, ми презентували минулого тижня програму "Дія". ... І ми хочемо, щоб туди приходила платіжка. І ми хочемо, щоб кожна людина дуже детально бачила, за що, коли вона має заплатити. І будемо працювати над тим, щоб ця платіжка приходила, по-перше, прозоро і друге - якомога швидше", — додала Ковалів.