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14.02.20 23:48

На Прикарпатті ліквідовано нарколабораторію, вилучено 80 кг прекурсорів та 45 кг марихуани, - Нацполіція. ФОТО

В Івано-Франківській області правоохоронці ліквідували нарколабораторію та затримали її організатора.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

На Прикарпатті ліквідовано нарколабораторію, вилучено 80 кг прекурсорів та 45 кг марихуани, - Нацполіція 01

14 лютого на одній із вулиць Івано-Франківська правоохоронці затримали наркоторговця. Під час обшуку його автомобіля було вилучено 350 нарковмісних таблеток "Субітекс" і близько 500 грамів психотропної речовини - амфетаміну.

На Прикарпатті ліквідовано нарколабораторію, вилучено 80 кг прекурсорів та 45 кг марихуани, - Нацполіція 02

Під час обшуку, з гаражного приміщення, обладнаного під нарколабораторію, вилучено 80 кг прекурсору "фенілнітропропен", якого достатньо для виготовлення рівнозначної кількості амфетаміну, близько 45 кілограмів "марихуани", два пістолети-автомати "Скорпіон", пістолет Макарова, пістолет "Браунінг" , понад 350 патронів, а також лабораторне обладнання.

На Прикарпатті ліквідовано нарколабораторію, вилучено 80 кг прекурсорів та 45 кг марихуани, - Нацполіція 03

В рамках розпочатого кримінального провадження за ч. 3 ст. 307 (Незаконне придбання, зберігання з метою збуту, наркотичних засобів, психотропних речовин або їхніх аналогів в особливо великих розмірах) Кримінального кодексу України, зловмисника затримали в порядку ст. 208 КПК України.

Вирішується питання щодо повідомлення підозри правопорушникові і обрання запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою. Максимальне покарання, яке загрожує - до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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