Авіаексперт із РФ Лукашевич опублікував кадри "некоректного" випуску аварійних трапів у "Сухому Суперджеті". Компанія пообіцяла звернутися в прокуратуру. ВIДЕО

Як передає Цензор.НЕТ, про це сам Лукашевич написав у Фейсбуці.

Він зазначив: "Нинішнє повідомлення ТАРС: "Цивільні літаки Сухого" планують звернутися в правоохоронні органи і прокуратуру за фактом публікації відео колишнім інженером ОКБ ім. Сухого Вадимом Лукашевичем із некоректним випуском аварійних трапів. Про це йдеться в повідомленні "Цивільних літаків Сухого".

На відео, яке Лукашевич опублікував на своїй сторінці в Facebook, видно, як на SSJ-100 неправильно випускаються аварійні трапи при відкритті дверей літака.



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"Ми плануємо звертатися в правоохоронні органи і прокуратуру з вимогою визначити джерело відео, обставини зйомки і її поширення. Необхідно розібратися, на якій підставі невстановлені особи на борту літака спровокували викид надувного трапу і чому пристрій спрацював некоректно", - сказано в повідомленні ЦЛС.

На своїй сторінці в Facebook Лукашевич написав, що на відео опубліковано кадри з контрольної перевірки випуску аварійних надувних трапів. За його словами, такі перевірки пройшли 4 та 7 лютого в "Аерофлоті".

В "Цивільних літаках Сухого" уточнили, що "на відео абсолютно точно зафіксовані не випробування, які регулярно проводить виробник".

Коли, ким і де зроблені зйомки, як обслуговується цей літак - незрозуміло, додали там. Авіакомпанія поки відмовляється від коментарів із приводу цієї ситуації".

Експерт продовжив: "Замість того, щоб все перевірити - "плануємо звертатися в правоохоронні органи". Звернення до правоохоронних органів - це добре.

І на відео в повідомленні ТАСС трап розгортається ідеально - це просто чудово. Залишилося зрозуміти - а з розкриттям аварійних трапів на "Суперджеті" в польових умовах як? Чому "некоректно"? Чому трап відкривається як треба в лабораторних умовах розробника і "некоректно" на льотному полі? Для безпечної експлуатації трап має відкриватися бездоганно всюди, адже літак із пасажирами не приземляється на майданчику розробника.

І якщо "ЦЛС" звертатиметься в прокуратуру, я прошу їх долучити до справи і випадок в аеропорту Ставрополя 4 вересня 2019 р., який трапився з бортом RA-89056 "Микола Рубцов"