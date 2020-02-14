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14.02.20 23:55

Авіаексперт із РФ Лукашевич опублікував кадри "некоректного" випуску аварійних трапів у "Сухому Суперджеті". Компанія пообіцяла звернутися в прокуратуру. ВIДЕО

Російський авіаційний експерт Вадим Лукашевич опублікував відео "некоректного" випуску аварійних трапів на новому російському літаку "Сухой Суперджет". Після чого компанія "Цивільні літаки Сухого" заявила, що звернеться до правоохоронних органів.

Авіаексперт із РФ Лукашевич опублікував кадри "некоректного" випуску аварійних трапів у "Сухому Суперджеті". Компанія пообіцяла звернутися в прокуратуру. ВIДЕО

Як передає Цензор.НЕТ, про це сам Лукашевич написав у Фейсбуці.

Він зазначив: "Нинішнє повідомлення ТАРС: "Цивільні літаки Сухого" планують звернутися в правоохоронні органи і прокуратуру за фактом публікації відео колишнім інженером ОКБ ім. Сухого Вадимом Лукашевичем із некоректним випуском аварійних трапів. Про це йдеться в повідомленні "Цивільних літаків Сухого".

На відео, яке Лукашевич опублікував на своїй сторінці в Facebook, видно, як на SSJ-100 неправильно випускаються аварійні трапи при відкритті дверей літака.


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"Ми плануємо звертатися в правоохоронні органи і прокуратуру з вимогою визначити джерело відео, обставини зйомки і її поширення. Необхідно розібратися, на якій підставі невстановлені особи на борту літака спровокували викид надувного трапу і чому пристрій спрацював некоректно", - сказано в повідомленні ЦЛС.

На своїй сторінці в Facebook Лукашевич написав, що на відео опубліковано кадри з контрольної перевірки випуску аварійних надувних трапів. За його словами, такі перевірки пройшли 4 та 7 лютого в "Аерофлоті".

В "Цивільних літаках Сухого" уточнили, що "на відео абсолютно точно зафіксовані не випробування, які регулярно проводить виробник".

Коли, ким і де зроблені зйомки, як обслуговується цей літак - незрозуміло, додали там. Авіакомпанія поки відмовляється від коментарів із приводу цієї ситуації".

Експерт продовжив: "Замість того, щоб все перевірити - "плануємо звертатися в правоохоронні органи". Звернення до правоохоронних органів - це добре.

І на відео в повідомленні ТАСС трап розгортається ідеально - це просто чудово. Залишилося зрозуміти - а з розкриттям аварійних трапів на "Суперджеті" в польових умовах як? Чому "некоректно"? Чому трап відкривається як треба в лабораторних умовах розробника і "некоректно" на льотному полі? Для безпечної експлуатації трап має відкриватися бездоганно всюди, адже літак із пасажирами не приземляється на майданчику розробника.

І якщо "ЦЛС" звертатиметься в прокуратуру, я прошу їх долучити до справи і випадок в аеропорту Ставрополя 4 вересня 2019 р., який трапився з бортом RA-89056 "Микола Рубцов"Авіаексперт із РФ Лукашевич опублікував кадри некоректного випуску аварійних трапів у Сухому Суперджеті. Компанія пообіцяла звернутися в прокуратуру 01

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