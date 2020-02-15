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15.02.20 10:00

Лукашенко пригрозив Росії почати відбір транзитної нафти

Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив про готовність почати відбір російської транзитної нафти.

Лукашенко пригрозив Росії почати відбір транзитної нафти

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє агентство "БелТА".

За його словами, Білорусь піде на такий крок у разі, якщо Росія не виконає поставки в "затвердженому обсязі" в два мільйони тонн в місяць.

"Через країну прокачується 70 млн тонн нафти і вони (Росія - Ред.) не мають жодних проблем. Ми сумлінно, чесно качаємо цю нафту", - зазначив Лукашенко.

Білоруський президент також нагадав, що Росія досі не компенсувала витрати за постачання забрудненої нафти в квітні минулого року.

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"Пам'ятайте влітку брудну нафту? Досі не розрахувалися за це, хоча у нас вийшло з ладу обладнання в Мозирі, Новополоцьк постраждав і нафтопровід "Дружба", - сказав Лукашенко.

Він також заявив, що вже озвучив цю позицію на переговорах з Володимиром Путіним 7 лютого.

Раніше Лукашенко підтвердив, що в Москві натякають на приєднання його країни до Росії в обмін на економічні преференції.

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