Лукашенко пригрозив Росії почати відбір транзитної нафти

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє агентство "БелТА".
За його словами, Білорусь піде на такий крок у разі, якщо Росія не виконає поставки в "затвердженому обсязі" в два мільйони тонн в місяць.
"Через країну прокачується 70 млн тонн нафти і вони (Росія - Ред.) не мають жодних проблем. Ми сумлінно, чесно качаємо цю нафту", - зазначив Лукашенко.
Білоруський президент також нагадав, що Росія досі не компенсувала витрати за постачання забрудненої нафти в квітні минулого року.
"Пам'ятайте влітку брудну нафту? Досі не розрахувалися за це, хоча у нас вийшло з ладу обладнання в Мозирі, Новополоцьк постраждав і нафтопровід "Дружба", - сказав Лукашенко.
Він також заявив, що вже озвучив цю позицію на переговорах з Володимиром Путіним 7 лютого.
Раніше Лукашенко підтвердив, що в Москві натякають на приєднання його країни до Росії в обмін на економічні преференції.