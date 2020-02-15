Лукашенко пригрозив Росії почати відбір транзитної нафти

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє агентство "БелТА".

За його словами, Білорусь піде на такий крок у разі, якщо Росія не виконає поставки в "затвердженому обсязі" в два мільйони тонн в місяць.

"Через країну прокачується 70 млн тонн нафти і вони (Росія - Ред.) не мають жодних проблем. Ми сумлінно, чесно качаємо цю нафту", - зазначив Лукашенко.

Білоруський президент також нагадав, що Росія досі не компенсувала витрати за постачання забрудненої нафти в квітні минулого року.

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"Пам'ятайте влітку брудну нафту? Досі не розрахувалися за це, хоча у нас вийшло з ладу обладнання в Мозирі, Новополоцьк постраждав і нафтопровід "Дружба", - сказав Лукашенко.

Він також заявив, що вже озвучив цю позицію на переговорах з Володимиром Путіним 7 лютого.

Раніше Лукашенко підтвердив, що в Москві натякають на приєднання його країни до Росії в обмін на економічні преференції.