"Чорні скриньки" літака МАУ належать Україні, - глава МЗС Канади Шампань

Про це у Мюнхені повідомив міністр закордонних справ Канади Франсуа-Філіп Шампань, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми дуже тісно співпрацюємо із нашими українськими колегами. З першого дня вони були партнерами у рамках міжнародної групи координації та реагування, ми цінуємо співпрацю з ними", - наголосив Шампань.

Він додав, що Україна, як і Канада, хоче отримати доступ до інформації з "чорних скриньок" збитого літака.

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"Чорні скриньки" належать українцям, вони були частиною літака. Я говорив із керівником авіакомпанії... Ми обговорили передачу скриньок, аби якомога швидше їх проаналізували", - зазначив міністр.

Очільник МЗС Канади підкреслив, що в усіх постраждалих сторін залишається багато важливих запитань.

"Авіакомпанія, українці та канадці мають запитання, світова спільнота вимагає прозорості", - наголосив Шампань.

Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.

Вранці 11 січня Іран визнав, що літак українських авіаліній був збитий помилково іранськими військовими.

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