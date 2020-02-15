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15.02.20 09:18

Розшифрувати не можемо. Вони просто лежать у нас, - глава МЗС Ірану Заріф про самописці літака МАУ

Міністр закордонних справ Ірану Джавад Заріф заявив про неможливість розшифрувати без участі західних експертів чорні ящики літака "Міжнародних авіаліній України", збитого іранськими військовими під Тегераном.

Розшифрувати не можемо. Вони просто лежать у нас, - глава МЗС Ірану Заріф про самописці літака МАУ

Про це Заріф заявив в інтерв'ю, яке дав 14 лютого в Мюнхені американському телеканалу NBC News, повідомляє Цензор.НЕТ.
Міністр зазначив, що згідно з нормами міжнародного повітряного права Іран має право очолити розслідування причин падіння авіалайнера. Але необхідного програмного забезпечення для вилучення цих чорних ящиків у країні немає. За словами Заріфа, Тегеран звертався за допомогою до Сполучених Штатів, але безрезультатно.

Журналіст запитав главу іранського МЗС, що зараз відбувається з самописами. Той відповів, що вони "просто лежать" і до них "ніхто не доторкнеться без присутності всіх зацікавлених сторін".

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Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.

Вранці 11 січня Іран визнав, що літак українських авіаліній був збитий помилково іранськими військовими.

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