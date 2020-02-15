Розшифрувати не можемо. Вони просто лежать у нас, - глава МЗС Ірану Заріф про самописці літака МАУ

Про це Заріф заявив в інтерв'ю, яке дав 14 лютого в Мюнхені американському телеканалу NBC News, повідомляє Цензор.НЕТ.

Міністр зазначив, що згідно з нормами міжнародного повітряного права Іран має право очолити розслідування причин падіння авіалайнера. Але необхідного програмного забезпечення для вилучення цих чорних ящиків у країні немає. За словами Заріфа, Тегеран звертався за допомогою до Сполучених Штатів, але безрезультатно.

Журналіст запитав главу іранського МЗС, що зараз відбувається з самописами. Той відповів, що вони "просто лежать" і до них "ніхто не доторкнеться без присутності всіх зацікавлених сторін".

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Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.

Вранці 11 січня Іран визнав, що літак українських авіаліній був збитий помилково іранськими військовими.