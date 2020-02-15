Зеленський у Мюнхені зустрінеться із генсеком НАТО Столтенбергом і главою МВФ Георгієвою

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
Крім того, Столтенберг сам анонсував зустріч із Зеленським у коментарі журналістам в п'ятницю, повідомляє NATO News.
"У Мюнхені я зустрінуся з багатьма лідерами, включно з міністрами закордонних справ Китаю і Росії, а також з президентом Зеленським та багатьма іншими", - зазначив він.
Як стало відомо агентству, в суботу в Мюнхені президент Зеленський зустрінеться також з американськими сенаторами та прем'єр-міністром Баварії Маркусом Содером.
Раніше повідомлялося, що Зеленський почав візит до Німеччини, де візьме участь у Мюнхенській конференції з питань безпеки.