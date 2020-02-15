Кількість жертв коронавірусу COVID-19 перевалила за 1500, заражених - 66 492

Про це повідомляє "Синьхуа", передає Цензор.НЕТ.

"У Державному комітеті у справах охорони здоров'я КНР в суботу повідомили про 2641 новий підтверджений випадок зараження коронавірусом нового типу, а також про 143 нових летальних випадків за п'ятницю", - йдеться в звіті.

Як зазначається, 139 осіб померли в провінції Хубей, двоє - в провінції Хенань (обидві - Центральний Китай). По одному випадку зафіксовано в Пекіні і місті Чунцин, на південному заході країни.

Таким чином, загальна кількість підтверджених випадків зараження коронавірусом нового типу в материковому Китаї склала 66 492. Від викликаної ним пневмонії вже померли 1523 людини.

Стан 11 053 пацієнтів оцінюється як важкий, водночас станом на кінець п'ятниці 8096 людей були виписані з лікарень після одужання.

Наразі в Україні не зареєстровано жодного підтвердженого випадку зараження коронавірусом COVID-19.

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Уперше новий тип вірусу, що викликає атипову пневмонію, підтвердили 31 грудня 2019 року в Ухані (Китай), населення якого становить понад 11 млн осіб.

Як повідомлялося, крім КНР, випадки захворювання коронавірусом COVID-19 зафіксували в 27 країнах. Інкубаційний період коронавірусу в середньому становить від 2 до 12 діб і протікає безсимптомно.