США евакуюють своїх громадян, затриманих на лайнері Diamond Princess через коронавірус

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на The Washington Post, в американському посольстві в Токіо пояснили, що близько 380 осіб у неділю відправляться на США в літаку.

Зазначається, що всіх евакуйованих після повернення в США помістять на двотижневий карантин.

Як відомо, на судні у 218 осіб було діагностовано коронавірус COVID-19. З цієї причини пасажири і члени екіпажу залишаються на борту - на карантині.

Раніше на цьому тижні влада Японії дозволили 11 пасажирам зійти на берег. Йдеться про людей старших 80 років, у яких були проблеми зі здоров'ям, не пов'язані з коронавірусом. Їх помістили на карантин на суші.

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Як повідомлялося, круїзний лайнер Diamond Princess, на борту якого перебуває 3,7 тисячі осіб, 3 лютого помістили на карантин в порту Йокогами, Японія, через коронавірус. На борту лайнера Diamond Princess - 25 українців.

Серед заражених двоє українців, у яких лабораторно підтверджено інфікування новим коронавірусом. Це члени екіпажу - 25-річний чоловік і 37-річна жінка, які працювали на кухні і в обслуговуванні лайнера.

МОЗ анонсував, що евакуацію громадян України з Ухані почнуть 18 лютого. Евакуацію здійснить українська авіакомпанія SkyUp.

Евакуація українців мала відбутися 11 лютого, але її відклали. 50 осіб, які попередньо погодилися на евакуацію в Україну, мають підписати інформовану згоду на карантин.