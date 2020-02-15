Справа "Приватбанку" найскладніша з усіх, які бачив на посаді глави НАБУ, - Ситник

Про це він заявив в інтерв'ю "Радіо НВ", інформує Цензор.НЕТ.

"Я маю досвід розслідувань і керування Антикорупційним бюро — виходячи зі свого досвіду, можу розповісти, що це найскладніша справа, яку я взагалі бачив", - сказав Ситник.

Він зазначив, що складність розслідування в межах цього провадження полягає у великому обсязі роботи.

"Складність в тому, що банк працював тривалий час, є величезна кількість транзакцій, зокрема за кордоном, і це вимагає дуже великого обсягу роботи. Більшою мірою, він багато в чому вже зроблений. І саме усвідомлення цього і активність детективів якраз і спонукають до такого медійного захисту, зокрема і в стінах парламенту", — підкреслив директор НАБУ.

За словами глави Бюро, НАБУ продовжує розслідування справи ПриватБанку, розпочатої 2017 року, а також працює з кримінальними провадженнями, переданими з ГПУ в листопаді 2019 року після втрати прокуратурою функцій слідства.

"Ця справа була направлена [з ГПУ] до нас, хоча в принципі можливо було направити до поліції. Але все ж таки, після певної робочої наради і робочих дискусій з генеральним прокурором [Русланом Рябошапкою], було ухвалене рішення про те, що розслідування проводитиметься Антикорупційним бюро", — розповів він.

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