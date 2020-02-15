Порошенко про роботу влади щодо інтеграції з НАТО і ЄС: "Декларують, але мало роблять, боячись образити Путіна"

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це п'ятий президент України, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко розповів в інтерв'ю виданню Gazeta Wyborcza, повний переклад якої доступний на сайті "Головкому".

"З моєї ініціативи курс на європейську та євроатлантичну інтеграцію записано в Конституції, щоб ніхто не насмілився його змінити. Представники нової влади декларують, що вони за НАТО, але мало що роблять, щоб досягнути цієї мети. Інтеграція з Альянсом — це щоденна важка праця над реформуванням країни. А вони навіть не поїхали на недавній саміт НАТО в Лондоні, бо були дуже зайняті", - нагадав Порошенко.

Він зазначив, що насправді команда Зеленського боїться образити Путіна.

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"Я стараюся не критикувати нову команду, а давати їй поради. Коли вони відмовилися від поїздки до Лондона, я вніс до парламенту проєкт постанови про надання Україні Плану дій щодо членства в НАТО — дорожньої карти повного членства. Не треба бла-бла-бла, що ви за Альянс. Треба діяти так, як працював я для запровадження безвізового режиму з ЄС", - упевнений Порошенко.

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