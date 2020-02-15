США виділять $1 млрд на зниження енергетичної залежності Європи від Росії, - Помпео

Про це глава Держдепартаменту США Майк Помпео заявив на конференції з безпеки в Мюнхені, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Я хочу сказати, що в рамках міжнародного співробітництва та за підтримки Конгресу Сполучених Штатів ми маємо намір виділити до 1 мільярда доларів центральноєвропейським і східноєвропейським країнам" Ініціативи трьох морів", - заявив Помпео.

Держсекретар США додав, що кошти будуть виділені з метою активізувати інвестування приватного і енергетичного секторів "для захисту свободи і демократії в світі".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський опублікував фото з засновником Фейсбуку Цукербергом. ФОТО

Зі свого боку, представник держдепу Морган Ортагус пояснила в твіттері, що ці кошти допоможуть забезпечити "суверенітет, процвітання і енергетичну незалежність наших європейських друзів".

"Ініціатива Трьох морів" - неформальне об'єднання 12 держав ЄС, розташованих між Балтійським, Адріатичним і Чорним морями: Австрії, Болгарії, Хорватії, Чехії, Естонії, Литви, Латвії, Польщі, Румунії, Словаччини, Словенії та Угорщини.

Україна не входить до цього об'єднання, але ведуться дискусії про її залучення, наприклад, як спостерігача.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Спалювання вугілля - це минуле, - Оржель