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15.02.20 15:27

Звільнений із полону "ДНР" Савін просить "Слугу народу" взяти на партійний облік організацію донецьких політв'язнів

Колишній політв'язень Василь Савін просить "Слугу народу" взяти на партійний облік організацію "СН" донецьких політв'язнів.

Звільнений із полону "ДНР" Савін просить "Слугу народу" взяти на партійний облік організацію донецьких політв'язнів

Як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, про це Савін сказав на відкритті з'їзду партії "Слуга народу".

"П'ять років ніхто не міг витягнути. Президент Зеленський витягнув. І не тільки мене ..." - сказав Савін.

Він зазначив, що хоче передати вітання від партійної організації "Слуга народу" донецьких політв'язнів.

"Ми створили її в червні минулого року в підвалах донецького слідчого ізолятора", - зазначив Савін.

"Я, користуючись нагодою, звертаюся до з'їзду, вищого органу партії з проханням взяти на партійний облік нашу партійну організацію донецьких політв'язнів. І не тільки тих, які були обміняні 29 грудня, але насамперед тих, хто сьогодні досі залишаються в донецьких підвалах", - додав він.

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