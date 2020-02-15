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15.02.20 13:59

Повного припинення вогню на Донбасі після Парижа досягти не вдалося, потрібні дієві механізми, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський підкреслює, що необхідні дієві механізми для забезпечення всеосяжного припинення вогню на Донбасі.

Повного припинення вогню на Донбасі після Парижа досягти не вдалося, потрібні дієві механізми, - Зеленський

Про це він сказав, виступаючи в суботу на Мюнхенській конференції з безпеки, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Ми домовилися в Парижі, що підтвердимо прихильність всеосяжного припинення вогню. І відповідну заяву Тристоронньої контактної групи ухвалено 18 грудня 2019 року. Але повну тишу так і не вдалося забезпечити. Майже за 2 місяці зафіксовано понад 400 обстрілів українських позицій, унаслідок яких продовжують гинути наші солдати.

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Потрібні дієві механізми, за якими припинення вогню відбудеться не на словах, а в реальному житті", - сказав він.

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