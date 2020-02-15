Цензор.НЕТ

Меню |Новини України та світу Повна версія UKRUEN
15.02.20 14:04

ФСБ затримала в Азовському морі судно з українськими рибалками

Співробітники прикордонного управління ФСБ Росії у Криму затримали маломірне судно з чотирма громадянами України на борту без документів, що засвідчують їхні особи, в західній частині Азовського моря.

ФСБ затримала в Азовському морі судно з українськими рибалками

Про це повідомила пресслужба відомства в суботу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Капітан судна не виконав законну вимогу прикордонного наряду про зупинку і спробував сховатися. Під час  огляду плавзасоба виявлено понад 290 примірників камбали-калкан, а також незаконне знаряддя лову - сітку. При цьому суднові, реєстраційні документи, в тому числі на право видобутку (вилов) водних біологічних ресурсів, у затриманих були відсутні", - йдеться в пресрелізі.

Судно і рибалки-українці доставлені в порт Керчі для розгляду.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Катер "Бердянськ" був атакований вертольотом ВМФ РФ: його снаряд пробив броню рубки, - заступник постпреда України Лоссовський в ОБСЄ

Дивитися коментарі → ← Назад до рубрики
© 2004—2020, "Цензор.НЕТ"
Повна версія сайту
bigmir)net TOP 100