На Донбасі утримують понад 200 українців, в окупованому Криму - понад 100 українців і кримських татар, - Зеленський

Про це президент Володимир Зеленський сказав, виступаючи в суботу на Мюнхенській конференції з безпеки, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Особливу увагу я хочу приділити дуже важливій ​​події гуманітарного характеру. Йдеться про взаємне звільнення утримуваних осіб. Це вже другий позитивний приклад за останні пів року. І цю тенденцію слід продовжувати заради певної мети - звільнення за формулою "всіх на всіх", - сказав він.

Зеленський заявив, що українська влада не зупиниться, поки понад 200 українців досі містяться в нелюдських умовах на тимчасово непідконтрольних територіях Донбасу, а понад 100 українців і кримських татар утримуються в Криму і на території Російської Федерації.

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