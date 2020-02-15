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15.02.20 14:22

Країни захищають не документи, а армія, ядерна зброя і НАТО, - Зеленський про Будапештський меморандум

Президент України Володимир Зеленський заявив, що "ніякі меморандуми і документи" не захищають Україну.

Країни захищають не документи, а армія, ядерна зброя і НАТО, - Зеленський про Будапештський меморандум

Виступаючи в суботу на Мюнхенській конференції з безпеки, Зеленський сказав, що "захисником суверенітету і територіальної цілісності є сильна армія, ядерна зброя і НАТО". Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Я не вірю в будь-які папери. Я хочу сказати й іншим країнам - не можна вірити в будь-які документи. Ніхто нічого не гарантує. 21 століття - право сильного", - сказав він, відповідаючи на запитання про значення Будапештського меморандуму про гарантії безпеки України, підписаного в 1994 році.

Він також заявив, що для відновлення цілісності України "Росія має захотіти віддати нам нашу землю".

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